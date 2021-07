Roma: Ghera (Fd'I), disturba superficialità con cui Comune ha aperto porte ad Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Disturba la superficialità con la quale il Comune di Roma ha lasciato che il colosso americano del commercio in rete si prendesse ad un prezzo stracciato l'edificio Atac di piazza Ragusa. Ci piacerebbe sapere perché il Campidoglio non ha esercitato il diritto di prelazione, di fatto svendendo un complesso immobiliare storico del primo Novecento, sottoposto a Decreto di Vincolo dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali". Così in un comunicato Fabrizio Ghera Capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Una struttura architettonica così perfettamente integrata nello stile e nel sistema urbanistico del quartiere, così ampia e versatile tanto da poter essere riconvertita e destinata a molteplici nuove funzioni culturali e sociali a beneficio della cittadinanza, non può essere ceduta. L'improvvida scelta dell'Amministrazione Raggi che catapulta dentro il perimetro cittadino un impianto Amazon, contravviene alle direttive urbanistiche che sconsigliano di ubicare centri logistici all'interno del perimetro cittadino. Questa ed altre operazioni simili eventualmente in atto vanno bloccate, gli edifici storici non devono essere trasformati in magazzini delle multinazionali". (Com)