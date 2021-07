Lombardia: Foroni, niente ferie per volontari protezione civile negli hub vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile non va in ferie almeno per quanto riguarda la gestione degli hub vaccinali. Mi auguro, invece, che possa andare in ferie per la gestione del maltempo, soprattutto dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Anche oggi, infatti, abbiamo centinaia di donne e uomini, volontari della Protezione civile, a lavorare nel fango in tante zone della Lombardia. Lo ha detto l'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni, intervenuto alla conferenza stampa sulla situazione della campagna vaccinale in Lombardia. "L'impegno forte, costante e pressante dei volontari di Protezione civile nella gestione e nell'organizzazione degli hub vaccinali è davanti agli occhi di tutti e a loro va, ancora una volta, il nostro ringraziamento", ha aggiunto Foroni. "Ad agosto - ha concluso l'assessore - l'impegno continuerà, avremo in campo persone che potrebbero riposare e invece dedicano il loro tempo nei centri vaccinali per combattere questa battaglia". (Rem)