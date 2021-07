Milano: Fidanza (Fd’I), per problemi di sicurezza servono più agenti e non un sindaco di notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano servono più agenti della Polizia locale e “non un sindaco di notte”. Lo ha detto Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d’Italia, commentando così la proposta di istituire una seconda figura per il coordinamento dei servizi e degli operatori notturni nel capoluogo lombardo, anche nell’ottica della sicurezza. “La proposta dei Radicali dimostra però una cosa: l'insicurezza della città è sotto gli occhi di tutti, al punto che anche per la lista che ha deciso di appoggiare la candidatura di Giuseppe Sala servirebbe una figura ad hoc per garantire i cittadini nelle ore più a rischio”, ha detto, aggiungendo che Milano “è diventata sempre meno sicura negli anni in cui ha governato il centrosinistra, tra movida selvaggia e aggressioni all'ordine del giorno”. "negli anni in cui ha governato il centrosinistra Milano è diventata sempre meno sicura". Più che pensare a un sindaco di notte, ha concluso, sarebbe meglio “concentrarsi su un sindaco nuovo che faccia della sicurezza la sua assoluta priorità”. (Com)