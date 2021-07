Ue: commissaria Ue Gabriel a "Nova", per la cultura cifra record di 9 miliardi di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio della crisi del Covid-19, ha spiegato Gabriel, abbiamo avuto colloqui regolari con i ministri dei Paesi membri fondati sullo scambio di esperienze e di buone pratiche. Come affermato da Gabriel, se le competenze sull’istruzione rimangono nazionali vi è però oggi un “coordinamento europeo”. Per l’Ue, ha detto, il rientro a scuola in sicurezza per bambini e insegnanti è prioritario ma serve l’esperienza accumulata durante la pandemia per gestire tale situazione con "flessibilità". Come esempio, la commissaria Gabriel ha citato il programma Erasmus Plus che vedrà introdotta la “blended mobility”, ovvero per la prima volta ci potrà essere una “prima breve esperienza virtuale” per poi continuare l’esperienza all’estero di persona una volta che le condizioni lo permetteranno. “In questo modo il programma non sarà più bloccato dalla situazione di cui abbiamo già avuto esperienza”, ha affermato Gabriel precisando che “mai le tecnologie digitali sostituiranno le esperienze umane di persona”. (segue) (Res)