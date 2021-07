Ue: commissaria Ue Gabriel a "Nova", per la cultura cifra record di 9 miliardi di euro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria Ue Gabriel ha infine ringraziato l’Italia e il ministro della Cultura Dario Franceschini “per l’eccellente organizzazione e per il risultato di questa prima ministeriale G20 Cultura”. “E’ stato un segnale forte di sostegno all’industria culturale, per la preservazione del patrimonio culturale e per le sfide legate alle nuove generazioni come cambiamento climatico e digitalizzazione”, ha detto. Secondo Gabriel, la ministeriale Cultura di Roma è stata una “pietra miliare” perché “tutti guardiamo alla stessa direzione, condividiamo esperienze e iniziative comuni per preservare quanto di più unico abbiamo come esseri umani”. (Res)