Viabilità: Anas, interventi di manutenzione impianti in galleria su Ss 45bis "Gardesana Occidentale" nel bresciano

- Anas attraverso una nota informa di aver programmato le attività per la manutenzione degli impianti della galleria Montecovolo nel territorio comunale di Roè Volciano (Bs). Per consentire l'avanzamento dei lavori, la galleria sarà chiusa al traffico in orario notturno da lunedi 2 agosto, dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo. Durante le ore di chiusura la circolazione è deviata lungo la viabilità comunale e provinciale secondo le seguenti modalità: i veicoli provenienti da Salò, in direzione Brescia, dovranno uscire allo svincolo di Roè Volciano e, percorrendo un breve tratto della Sp 116, potranno reimmettersi sulla statale 45 bis allo svincolo di Villanuova sul Clisi; i veicoli provenienti da Brescia, in direzione Salò/Riva del Garda, dovranno uscire allo svincolo di Villanuova sul Clisi e, percorrendo un breve tratto della Sp 116, potranno reimmettersi sulla statale 45 bis in località Tormini, in Comune di Roè Volciano. Il completamento è previsto entro il 6 agosto 2021. (Com)