Sicilia: nuova autostrada Rosolini-Ispica-Pozzallo, martedì inaugurazione e apertura al traffico

- Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone inaugureranno martedì 3 agosto, alle ore 10, la nuova autostrada Rosolini-Ispica-Pozzallo, prolungamento della Siracusa-Gela. L'opera, realizzata negli ultimi tre anni dal Consorzio autostrade siciliane, attraversa i Comuni di Rosolini (Siracusa) e Ispica (Ragusa) e collegherà per la prima volta la provincia di Ragusa alla rete autostradale dell'Isola. La Rosolini-Ispica-Pozzallo, oggi completata, assieme ai cantieri dei lotti successivi fino a Modica attualmente in esecuzione, rappresenta l'unica autostrada in costruzione in tutto il Mezzogiorno d'Italia. Il tratto verrà aperto al traffico nel pomeriggio del 3 agosto. Saranno presenti al taglio del nastro i vertici del Cas, sindaci e autorità civili, militari e religiose del territorio, i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dell'impresa Cosedil spa che ha realizzato i lavori. (Ren)