Imprese: Cnh Industrial, forte performance secondo trimestre, ricavi consolidati in crescita del 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial riporta una forte performance nel secondo trimestre, con ricavi consolidati pari 8,9 miliardi di dollari (in crescita del 60 per cento rispetto al secondo trimestre del 2020), un utile netto pari a 699 milioni di dollari, un risultato diluito per azione adjusted pari a 0,42 dollari e un Ebit adjusted delle Attività Industriali pari a 699 milioni di dollari (in aumento di 757 milioni di dollari). Lo rende noto Cnh Industrial.(Rin)