Ungheria: via libera della Commissione elettorale al referendum sulla questione Lgbti

- La Commissione elettorale nazionale ungherese ha approvato l’elenco dei quesiti referendari sulla questione Lgbti annunciati dal premier Viktor Orban. Lo rende noto il portale “Telex”. Il premier ha dichiarato giorni fa che Bruxelles ha attaccato l’Ungheria per l’approvazione della legge sulla tutela dei minori, che per i detrattori è discriminatoria nei confronti della comunità Lgbti. Il premier ha indicato i cinque quesiti che saranno sottoposti agli elettori, ovvero se sostengono l’introduzione dell’educazione sessuale per i minori nelle scuole senza il consenso dei genitori, se sono a favore della promozione delle operazioni di riassegnazione del genere per i minori e se sono a favore della loro disponibilità per i medesimi, se sostengono la presentazione, senza restrizioni, di contenuti sessuali sui media rivolti ai minori e che possono avere conseguenze sul loro sviluppo, se sono a favore della presentazione di contenuti che hanno a che fare con il genere sui media. Secondo quanto affermato da Gergely Gulyas, a capo della cancelleria del premier Viktor Orban, la consultazione referendaria dovrebbe svolgersi a inizio 2022, presumibilmente a gennaio o febbraio. (segue) (Vap)