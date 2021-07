Spagna: presidente Paesi Baschi, a regioni servono strumenti legali per misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente dei Paesi Baschi, Inigo Urkullu, alcune decisioni da parte del governo spagnolo nella gestione della pandemia di coronavirus sono state "premature". Per tale motivo ha chiesto ancora una volta una copertura legale affinché le comunità possano imporre restrizioni come coprifuochi e limiti alle riunioni. Il rischio, infatti, è che i tribunali possano respingere le misure di emergenza adottate dagli enti locali per arginare i contagi. "Nessuno sa quale sarà il prossimo contrattacco del virus. Non dovrebbe essere dato per morto prima del tempo. Tutti gli strumenti devono essere disponibili", ha detto Urkullu nel suo discorso alla Conferenza dei Presidenti. (Spm)