G20: generale Riccardi, calano furti e aumentano recuperi beni culturali

- Dalla creazione del comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, nel 1969, sono stati recuperati in tutto 3 milioni di beni. Lo ha affermato Roberto Riccardi, generale del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, parlando ai giornalisti a margine dei lavori del G20 Cultura a Palazzo Barberini a Roma. Solo nell’anno scorso, a dispetto dalla pandemia di Covid-19, secondo il generale Riccardi sono stati recuperati oltre mezzo milione di beni culturali. “La sintesi è che il futuro ci restituisce il passato”, ha detto il generale, facendo notare che ci sono sempre meno furti e più opere recuperate per cui "stiamo riportando a casa tutto" anche grazie alle nuove tecnologie. (Res)