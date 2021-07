Università eCampus e Andel: protocollo intesa su disabilità e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università degli Studi eCampus ed Andel, Agenzia nazionale disabilità e lavoro, hanno firmato nella sede romana di eCampus, in Via Matera 18, un Protocollo d’Intesa per promuovere una cooperazione sul piano culturale, scientifico e didattico in materia di disabilità e lavoro. L'accordo prevede l'attivazione di un Master di I Livello - che si caratterizza per la sua unicità nel panorama dell’offerta formativa nazionale e per l’ampio ventaglio di sbocchi professionali - per “Disability Job Supporter” (Djs), figura esperta nell’accompagnare la persona dalla scuola al mondo del lavoro e supportare l’azienda sia nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla L.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che nella gestione della disabilità all’interno della stessa, ai fini di creare un rapporto ottimale fra la disabilità, il lavoro e i servizi dedicati; la realizzazione di una docenza sui temi della disabilità/lavoro e la partecipazione ad attività di ricerca; lo svolgimento di un convegno nella sede romana di eCampus nella primavera del 2022; la divulgazione delle iniziative comuni sui rispettivi siti web; la messa a disposizione dell'Agenzia, presso le sedi dell'Università eCampus di Roma e Milano, di spazi per lo svolgimento delle attività istituzionali di Andel, oltre ad una unità lavorativa con funzioni di segreteria presso la sede eCampus di Milano. (segue) (com)