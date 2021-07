Università eCampus e Andel: protocollo intesa su disabilità e lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accordo firmato oggi da Andel con uno dei principali e più qualificati atenei online d’Italia - dichiara il Presidente di Andel, Enrico Seta - è importante non solo per Andel, ma soprattutto per il futuro dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, che soffrono oggi in Italia le conseguenze della mancanza di figure professionali in grado di aiutarle nel loro percorso verso il mercato del lavoro. Gli atenei hanno un ruolo importante nella formazione di questi professionisti della “mediazione della disabilità-lavoro”. Andel ed eCampus si mettono oggi insieme per realizzare un ambizioso progetto formativo e culturale”. “La collaborazione fra eCampus e Andel è fondata su un terreno comune di valori e di finalità - sottolinea il direttore generale di eCampus, Alfonso Lovito - che ci consente di operare con un approccio innovativo, prima di tutto culturale, rispetto al tema del lavoro e della disabilità. L'educazione a distanza e l'e-learning, propri del nostro Ateneo, agevoleranno ancor di più una formazione finalizzata all'inclusione effettiva della persona, a sua volta strettamente legata alle reali esigenze del mercato del lavoro". (com)