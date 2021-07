Lazio: Cangemi (Lega), Barillari minaccia roulette russa da condannare, ma sbaglia pistola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' da condannare il gesto di Davide Barillari che estrae una pistola, che voglio sperare essere giocattolo, all'interno di una sede istituzionale". E' quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega Giuseppe Emanuele Cangemi. "Tra l'altro, Barillari non ha nemmeno la più pallida idea di come si faccia la roulette russa di cui parla: serve una pistola a tamburo - conclude Cangemi -. Non una semiautomatica".(Rer)