Imprese: Wine (Cnh Industrial), fiero eccezionale performance secondo trimestre

- "Sono estremamente fiero dell’eccezionale performance del team di Cnh Industrial nel secondo trimestre, specialmente dell’impegno profuso per sostenere i nostri clienti e concessionari in tutto il mondo". Lo ha dichiarato in una nota l'amministratore delegato di Cnh Industrial, Scott Wine, commentando i risultati del secondo trimestre. "Nonostante le continue sfide alla catena logistico-produttiva e le pressioni inflazionistiche, la forza persistente dei nostri mercati finali unita alla nostra aggressiva politica sui prezzi, alle iniziative di espansione dei margini e al solido lavoro di squadra, ci hanno portato a registrare utili record nel secondo trimestre", ha aggiunto, spiegando che "il nostro settore è chiaramente in una fase ciclica di ripresa e la robusta performance alla base dei nostri business e delle nostre attività ci consente di incamerare gran parte dei vantaggi. Questo solido contesto - ha evidenziato - ha contribuito alla crescita del portafoglio ordini di Agriculture, Construction e Commercial and Specialty Vehicles, che riflette anche l’eccellente performance del secondo trimestre di ciascuno di questi business". (segue) (Rin)