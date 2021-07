Imprese: Wine (Cnh Industrial), fiero eccezionale performance secondo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l’acquisizione di Raven Industries, la più grande nella storia della nostra azienda, stiamo ampliando in modo significativo le nostre capacità nell’agricoltura di precisione, creando le basi per trasformarle in un vantaggio competitivo duraturo. Abbiamo inoltre avviato - ha sottolineato - la prima fase di ridisegno della nostra organizzazione, volta tanto all’eliminazione degli ostacoli burocratici alla centralità del cliente quanto al posizionamento di ogni business in preparazione alla separazione. Sia la società che nascerà dallo spin-off sia la società rimanente restano pienamente focalizzate sul sostenere i nostri clienti durante queste attività. Con la crescita della domanda di mercato, il miglioramento nella percezione dei clienti, i nostri impianti di produzione che stanno facendo l’impossibile per soddisfare le necessità della clientela e un piano onnicomprensivo, eseguito in modo agile dalla nostra squadra ad esso dedicato, Cnh Industrial è pronta per un secondo semestre davvero notevole e un futuro ancora più luminoso", ha concluso. (Rin)