Lavoro: A. Monti (Lega), Gianetti Ruote convocata al Mise, azienda dia risposte serie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato per il 4 agosto i vertici di Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto. Spero che, nell'interesse primario dei lavoratori licenziati, si possa giungere ad una soluzione condivisa”. Lo afferma in una nota il vicecapogruppo del Carroccio al Consiglio regionale della Lombardia, Andrea Monti spiegando che “dalla proprietà ci aspettiamo un atteggiamento diverso da quello tenuto sinora, che era di chiusura; è arrivato il tempo di dare risposte serie ai lavoratori e alle Istituzioni, di cogliere le occasioni offerte dal Mise e di provare a chiudere con dignità una brutta pagina aperta nel peggiore dei modi. Con questo, fugando tutti i dubbi che si stanno adombrando su tutta l'operazione e le proprietà che si sono avvicendate in questi tre anni alla guida della Gianetti”, prosegue Monti. (Com)