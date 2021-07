Città metropolitana Roma: ok riequilibrio di bilancio, nuovi investimenti su scuole e strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato dal Consiglio metropolitano di Roma il riequilibrio di bilancio che consentirà all'Ente di riallineare i conti. "Nonostante la vertiginosa flessione del gettito Ipt e Rca, con i fondi del Governo agli Enti locali e del Mit, siamo riusciti a ripristinare il pareggio di bilancio". Lo dichiara in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della Città metropolitana di Roma. "Con questa variazione abbiamo recepito le nuove entrate assegnate dal Mims e dal Mite e che riguardano il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, interventi di riforestazione e il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - spiega Zotta -. I progetti di riforestazione presentati da Città metropolitana e finanziati, riguardano il Comune di Roma con progetti urbani a Torre Spaccata e a Pietralata e il Comune di Tivoli, per un importo di oltre 1 milione e mezzo di euro; quelli del Programma nazionale per la qualità dell'abitare, con un finanziamento di circa 45 milioni di euro interessano i Comuni di Frascati, Albano, Monterotondo e Civitavecchia. Questa manovra ci ha consentito, inoltre, di implementare il piano delle opere con investimenti sull'edilizia scolastica e viabilità con investimenti per la manutenzione degli impianti antincendio negli istituti scolastici dell'area est, nord e sud e per la viabilità interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza a Capena (Sp 17/a), Cerveteri (SP 4/c), Lanuvio (SP Laviniese), Rocca Priora (SP 72/a) e a Marino (SP 77/b). Il risultato di oggi è frutto di un lavoro attento e minuzioso svolto con la collaborazione di tutto il Consiglio e con il monitoraggio costante della situazione finanziaria dell'Ente", conclude Zotta.(Com)