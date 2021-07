Francia: Covid, dipendente centro vaccinale arrestata per aver falsificato certificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dipendente del centro vaccinale di Villepinte, a nord di Parigi, è stata condannata ad un anno di detenzione e ad una multa da diecimila euro per aver falsificato 200 codici Qr rilasciati dopo la somministrazione del vaccino contro il coronavirus. La donna rivendeva su Snapchat a 200 euro l'uno i codici Qr, utili per ottenere il pass sanitario. Gli inquirenti hanno trovato nel suo domicilio una ventina di falsi certificati, insieme a 6 mila euro in contanti, oltre ad altri 760 euro nella sua macchina. Arrestata anche una complice, che aveva con lei 10 mila euro. Quest'ultima è stata condannata ad un anno di detenzione con la condizionale.(Frp)