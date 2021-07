Giustizia: Macina, non è la riforma che avremmo voluto ma tenuti fermi i nostri punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa non è la riforma che avremmo voluto, non è scritta esattamente come avremmo voluto. Ma sicuramente non è la riforma che gli tri avrebbero voluto. Abbiamo portato avanti i nostri punti fermi come i reati di associazione mafiosa, il terrorismo o la violenza sessuale sui quali abbiamo condotto una trattativa estremamente rigorosa e ferma. Lo ha detto a Sky TG24 Anna Macina, sottosegretario alla Giustizia. “Abbiamo avuto la possibilità di avere un lasso di tempo entro il quale gli effetti della riforma non si produrranno immediatamente dando il tempo alle nostri Corti d’Appello di lavorare e organizzarsi per avere un processo che duri un tempo ragionevole. E tutto questo – ha concluso - lo abbiamo portato avanti lavorando a testa bassa lontano dalle polemiche, dai riflettori e dalle bandierine che gli altri volevano piantare”. (Rin)