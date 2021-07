Moldova: il Blocco dei comunisti e dei socialisti non sosterrò il governo di Natalia Gavrilita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Blocco dei comunisti e dei socialisti della Moldova (Becs) non voterà per il governo di Natalia Gavrilita. Lo ha annunciato il vicepresidente del Gruppo parlamentare del Becs, Corneliu Furculia, in una dichiarazione. "L'opposizione criticherà con forza e durezza questo governo e prenderà nota di tutti gli errori", ha affermato Furculita dopo che la presidente Maia Sandu ha firmato il decreto che nomina il candidato del Partito azione e solidarietà (Pas) alla carica di primo ministro. (segue) (Rob)