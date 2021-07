Moldova: il Blocco dei comunisti e dei socialisti non sosterrò il governo di Natalia Gavrilita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra delle Finanze nel governo di Maia Sandu, Natalia Gavrilita, è la candidata del Partito Azione e Solidarietà (Pas) all'incarico di primo ministro della Moldova. Lo ha annunciato il leader della formazione e neo presidente del Parlamento, Igor Grosu, in una dichiarazione rilasciata alla stampa. "Abbiamo deciso di presentare la candidatura di Natalia Gavrilita all'incarico di primo ministro della Moldova durante le consultazioni con la presidente Maia Sandu", ha annunciato Grosu aggiungendo che spera che la settimana prossima il Parlamento voterà per il nuovo governo. Secondo la legge, dopo le consultazioni con i partiti presenti in Parlamento, il capo dello Stato nomina un candidato alla carica di primo ministro. Successivamente, il primo ministro nominato ha 15 giorni di tempo per formare la sua squadra e il programma di governo e chiedere un voto di fiducia al Parlamento. Il Consiglio dei ministri viene investito con il voto di almeno 51 deputati. (Rob)