Covid: Rezza (Salute), exploit variante Delta dato atteso

- Il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese, ha chiarito che "questo exploit della variante Delta, che corre di più delle altre varianti, è un dato atteso. È una variante che può correre molto se non viene contenuta adeguatamente, ma allo stesso tempo l'efficacia dei vaccini è piuttosto mantenuta nei confronti di questa variante". La variante Beta "è allo 0,4 per cento, quindi percentuali molto basse, e questa può essere una mezza notizia positiva", ha aggiunto Rezza. "Continuare a fare tracciamento, test e quarantena, è assolutamente il modo migliore per cercare di rallentare l'aumento dei casi", ha concluso il direttore della prevenzione del ministero della Salute. (Rin)