Turchia: Erdogan, proseguono operazioni per contenere incendi boschivi

- La Turchia sta portando avanti le operazioni dei Vigili del fuoco per contenere 14 incendi boschivi divampati nelle provincie meridionali del Paese, mentre 57 sono stati domati. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando a giornalisti a Istanbul. Il presidente ha dichiarato che un totale di 45 elicotteri sono stati utilizzati nelle operazioni di spegnimento degli incendi. "A partire da oggi, il numero di aerei è aumentato a sei con gli aerei provenienti dalla Russia e dall'Ucraina", ha affermato Erdogan, sottolineando che anche l’Azerbaigian è in procinto di inviare un aereo anfibio. "La battaglia contro gli incendi boschivi è ancora in corso in 1.140 punti”, ha dichiarato Erdogan, aggiungendo che droni stanno monitorando la situazione nelle provincie meridionali della Turchia 24 ore su 24. Da tre giorni 21 provincie nella parte centrale e meridionale della Turchia sono teatro di devastanti incendi che hanno provocato almeno quattro morti. I roghi hanno colpito soprattutto le province meridionali di Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana e Kahramanmaras, la provincia sudoccidentale di Mugla e le province centrali di Kirikkale e Kayseri. (segue) (Res)