Turchia: Erdogan, proseguono operazioni per contenere incendi boschivi (2)

- I media turchi hanno mostrato diversi filmati in cui le fiamme minacciano anche i resort delle località balneari nei pressi della città di Bodrum, dove alcuni ospiti sono stati evacuati in barca. Fahrettin Altun, il direttore delle comunicazioni del presidente turco, ha affermato che sono state avviate "indagini approfondite" sulla causa dei roghi. "I responsabili dovranno rendere conto degli attacchi contro la natura e le foreste", ha affermato Altun su Twitter. Il sindaco di Marmaris ha affermato di non poter escludere un "sabotaggio" come causa dell'incendio. In altre province, le autorità hanno dichiarato il divieto alle persone di entrare nelle foreste nel tentativo di prevenire ulteriori incendi. I roghi boschivi sono comuni nelle regioni turche del Mediterraneo e dell'Egeo durante gli aridi mesi estivi e spesso sono di natura accidentale, tuttavia negli ultimi anni sono avvenuti sempre più spesso incendi di natura dolosa. Nella provincia di Antalya gli incendi sono iniziati la notte del 28 luglio in quattro diverse località quasi contemporaneamente, alimentando i sospetti sulla natura dolosa dei roghi. (Res)