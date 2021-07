Nicaragua: arrestato ex ministro degli Esteri Francisco Sacasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia del Nicaragua ha arrestato l’ex ministro degli Esteri Francisco Xavier Aguirre Sacasa. Lo riferisce il quotidiano “Confidencial”. L’ex ministro, che è stato anche ambasciatore del Nicaragua negli Stati Uniti dal 1997 al 2002, è stato arrestato ai sensi della controversa legge 1.055, che punisce chi attenta a vario titolo alla sovranità del Paese incentivando "ingerenza" delle potenze straniere. Secondo quanto riferito al quotidiano dalla famiglia Sacasa è stato arrestato mentre faceva ritorno a Managua in auto, dopo che le autorità migratorie gli avevano impedito di passare il confine con la Costa Rica. Secondo quanto scrive il quotidiano “La Prensa” in Nicaragua sono state arrestate 31 persone nell’arco di un mese, tra cui sette pre-candidati alla presidenza nelle elezioni in programma il 7 novembre. Tutti sono stati arrestati ai sensi della legge 1.055. (segue) (Mec)