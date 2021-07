Nicaragua: arrestato ex ministro degli Esteri Francisco Sacasa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento esorta inoltre le autorità nicaraguensi ad apportare modifiche immediate alla legge elettorale secondo i parametri internazionali richiesti dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e a consentire la presenza durante le elezioni di organismi di osservazione elettorale nazionali e internazionali. I deputati sottolineano che i responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal 2018 devono essere chiamati a risponderne. La risoluzione invita inoltre il Consiglio e gli Stati membri a estendere rapidamente l'elenco delle persone e delle entità sanzionate per includere il presidente Daniel Ortega e il vicepresidente Rosario Murillo, nonché la loro cerchia ristretta, prestando particolare attenzione a non danneggiare il popolo nicaraguense. La risoluzione è stata adottata con 629 voti favorevoli, 19 contrari e 40 astenuti (Mec)