Ue: Gasparri, multa ad Amazon segnale contro arroganza giganti della rete

- "Ogni tanto l’Europa manda segnali positivi in termini di contrasto allo strapotere dei giganti della rete. La multa di 746 milioni ad Amazon per la violazione di norme sulla privacy è un gesto concreto contro l’arroganza di chi crede di poter utilizzare i mercati, i dati personali e le tasse a proprio piacimento". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Un atteggiamento non più tollerabile che i vari Amazon, Google, Facebook ed altri devono rivedere rispettando tutte le norme che regolano i mercati - aggiunge -. Mercati che soprattutto in questa fase sono stati dopati e hanno visto, a fronte di incassi milionari per loro, la scomparsa di migliaia di attività stritolate dalla crisi pandemica e dalla burocrazia. Ancora una volta Amazon appare fuori dalle regole. È tempo di azioni internazionali su costoro. Bezos gioca a fare l’astronauta mentre vengono violate norme e eluse tasse. La gente che paga ogni balzello dovrebbe boicottare questo colosso arrogante". (com)