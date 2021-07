Africa: Tedros (Oms), decessi per Covid-19 in aumento dell'80 per cento nell'ultimo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cinque delle sei regioni del mondo classificate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) i contagi da Covid-19 sono aumentati dell'80 per cento nelle ultime quattro settimane e in Africa i decessi sono aumentati dell'80 per cento nello stesso periodo. È quanto dichiarato oggi dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo briefing settimanale con la stampa. "Gran parte di questo aumento è guidato dalla variante Delta altamente trasmissibile, che ora è stata rilevata in almeno 132 paesi. L'Oms ha avvertito che il virus è mutato da quando è stato segnalato per la prima volta e continua a mutare. Finora sono emerse quattro varianti e ce ne saranno altre finché il virus continuerà a diffondersi", ha affermato Tedros. "I tassi di test nei paesi a basso reddito sono inferiori al 2 per cento rispetto a quelli dei paesi ad alto reddito, rendendo impossibile capire dove si trova la malattia e come sta evolvendo", ha aggiunto il direttore dell'Oms, secondo il quale senza tassi migliori "non possiamo combattere la malattia in prima linea o mitigare il rischio che emergano nuove varianti più pericolose".(Res)