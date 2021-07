Roma: incendio auto su A1 innesca vasto rogo di sterpaglie a Guidonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un'auto in fiamme sull'autostrada Roma Firenze, nel comune di Nazzano, tra i caselli di Guidonia e Ponzano Soratte, si è innescato un vasto ed incendio di sterpaglie che si è propagato alla vegetazione circostante fino ad arrivare sulla via Tiburtina Valeria nel comune di Guidonia Montecelio. I vigili del fuoco sono intervenuti sia sul tratto autostradale per spegnere le fiamme che hanno distrutto la vettura e per domare il fuoco di sterpaglie il cui fumo ha invaso le carreggiate dell'A1 rallentando la circolazione, ed anche in via Tiburtina dove l'incendio ha raggiunto un bosco. (Rer)