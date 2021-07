Vaccino: Rezza (Salute), su terza dose c'è indecisione, possibile richiamo per fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla terza dose di vaccino "c'è indecisione". Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in risposta ai giornalisti nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. "Nel giro di un mese bisognerà decidere se rivaccinare, chi, e in quali tempi. È una decisione che andrà meditata bene, ma probabilmente - ha aggiunto Rezza - le persone più fragili e quelle più anziane effettueranno un richiamo. Non abbiamo ancora deciso quando", ha concluso Rezza. (Rin)