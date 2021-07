Speciale scuola: Bernardo, ritorno in presenza è una priorità, vaccinarsi è dovere morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione rappresenta “un dovere morale, soprattutto per gli altri: condivido il messaggio del presidente Mattarella su questo punto”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, intervenendo alla trasmissione “Orario Continuato” su Telelombardia. “Mi auguro che a settembre la scuola riprenda in presenza: il ritorno in classe è una priorità e consiglio agli insegnanti di vaccinarsi”, ha detto, aggiungendo che le serrate hanno determinato “episodi di autolesionismo, cyberbullismo, aggressività e sexting”. Altrettanto importante, ha continuato, l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. “Quelli non vaccinati a casa: sono favorevole a tutte le vaccinazioni, salvo il caso in cui i riceventi abbiano un’età inferiore ai 12 anni, dal momento che non c’è una letteratura scientifica indicizzata per cui sotto quella soglia ci si possa vaccinare”, ha concluso. (Rem)