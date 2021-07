Speciale scuola: Speranza, priorità ritorno in presenza in sicurezza, al vaglio modalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo al lavoro per delle modalità che ci consentano la ripartenza della scuola in presenza ed in sicurezza. Questo è l’obiettivo del governo”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo in aula al Senato ad un’interrogazione sulla vaccinazione contro il Covid dei minori di 16 anni. “E’ in corso un confronto con tutti i soggetti ed il governo non farà mancare un’iniziativa forte per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto. (Rin)