Speciale scuola: Speranza, prossima settimana intervento organico per ripartenza in presenza

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è detto fiducioso che la prossima settimana possa arrivare un intervento organico per programmare la ripartenza della scuola in presenza ed in sicurezza. "Queste due cose si devono tenere insieme. Utilizzeremo tutti gli strumenti possibili per raggiungere questo obiettivo”, ha affermato il ministro rispondendo in aula al Senato ad un’interrogazione sull'utilizzo della certificazione verde nelle attività sociali e in ambito scolastico. (Rin)