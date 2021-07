© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’85 per cento del personale scolastico ha già ricevuto almeno la prima dose del vaccino”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo in aula al Senato ad un’interrogazione sull'utilizzo della certificazione verde nelle attività sociali e in ambito scolastico. (Rin)