Speciale scuola: Fassina: per evitare caos a riapertura scuole Campidoglio proroghi appalto

- Su Roma Multiservizi, "ossia l’azienda per le attività di pulizia, assistenza e di trasporto scolastico a Roma, la Giunta Raggi aggrava ogni giorno le prospettive per centinaia di migliaia di famiglie e circa 3mila lavoratori e lavoratrici". Così in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra X Roma. "La progettata società di primo livello, dopo 5 anni, rimane impantanata. Mentre, l’improvvisata gara ponte di un anno per l’affidamento del global service, partita a giugno scorso, si trascina oltre tempo massimo. Era evidente da subito che i tempi fossero troppo stretti. Ieri, è stato ulteriormente confermato da una nota del Dipartimento Scuola con la quale si comunica che: 'Si è reso necessario un differimento dei tempi precedentemente comunicati per il cambio appalto'. Per evitare una riapertura delle scuole nel caos, torniamo a chiedere quanto chiediamo da giugno scorso: la Giunta ritiri l’impossibile gara ponte e proroghi l’appalto in essere a Multiservizi. Alla prossima amministrazione il compito di internazionalizzare attività così importanti e relative lavoratrici e lavoratori". (Com)