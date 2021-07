Speciale scuola: Morelli (Assoconsult), Il G20 Cultura sia il momento di rilancio della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ha fatto bene il Governo Draghi a mettere al centro della propria Presidenza del G20 la cultura, dedicando per la prima volta nella storia dei meeting dei grandi 20, una riunione dei Ministri della Cultura e scegliendo di svolgere gli importanti incontri nella Capitale, valorizzando così l’importanza del settore culturale nel nostro Paese”. Così in una nota Marco Valerio Morelli, Presidente di Assoconsult. “La cultura -continua- è una delle chiavi di volta per la ripartenza, in particolare per la città di Roma. Assoconsult, che ho l'onore di presiedere, ha recentemente effettuato uno studio del contesto socio-economico della Capitale, che presenteremo il prossimo settembre. Lo studio evidenzia quanto una città a forte vocazione turistica qual è Roma abbia sofferto in termini economici in questa fase pandemica ma anche come già nel 2019 la città registrasse una permanenza media dei turisti in diminuzione del 7 per cento rispetto al 2011, con 2,5 giorni di media, così accentuando il divario con Londra e Madrid, che hanno una media di circa 5 giorni di permanenza. La cultura rappresenta un motore cruciale per il turismo, dobbiamo lavorare su questo dato della permanenza media offrendo cose interessanti ai turisti oltre che per una crescita sostenibile e dovrà essere alla base della ripartenza della Città. Cultura è anche la ricostruzione di un centro di competenze professionali, grazie ad investimenti in scuola e università, e la costruzione di poli tecnologici che guardano al futuro. Si inizi subito a lavorare per cogliere al meglio, tra le altre, le opportunità derivanti dal prossimo Giubileo”. (Com)