Imprese: Pazzali (Fondazione fiera), a Milano 30 eventi concentrati in quattro mesi

- Oltre 30 eventi da settembre a fine anno, in pratica oltre il 50 per cento delle attività annuali della Fiera di Milano saranno concentrati negli ultimi quattro mesi. Sono questi i numeri che caratterizzeranno la ripartenza dell'attività della Fiera di Milano presentati oggi dal presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali che ha spiegato anche come per quattro grandi aree del pianeta (India, Cina, Sudamerica e Russia) non ci sarà da aspettarsi la possibilità di grandi numeri in termini di presenze. “Parlare di ripartenza è sicuramente appropriato, parlare di futuro certo è inappropriato perché davanti a noi ci sono ancora molti elementi di incertezza – ha spiegato Pazzali - ci sono tanti indicatori positivi, però c'è un momento, sebbene diverso rispetto all'anno scorso, che riguarda l'autunno e l'inverno: se sarà diverso da quello a cui eravamo abituati, ma anche diverso rispetto a quello dell'anno scorso, con una possibilità di poter lavorare, la fiera inizierà ad aprire le sue porte”. (segue) (Rem)