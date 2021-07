Imprese: Pazzali (Fondazione fiera), a Milano 30 eventi concentrati in quattro mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura inizierà il 5 settembre con il “Supersalone” con la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopodiche ci sarà un palinsesto molto fitto perché “per l'occasione legata alla pandemia abbiamo concentrato il calendario nell'ultimo quadrimestre del 2021” ha spiegato Pazzali. Ci saranno tutte le fiere della moda, ci sarà Omi, Emu (la fiera delle macchine utensili), poi la fiera sulla farmaceutica, ci sarà la fiera più grande del mondo di Host, Eicma il salone del ciclo motociclo e accessori per il quale soprattutto i grandi marchi giapponesi hanno confermato la loro presenza e, nella prima parte di dicembre ci sarà “Artigiano in fiera”. “Tutte queste fiere – ha sottolineato Pazzali - avverranno in un contesto di sicurezza, introdurremo il green pass e metteremo come servizio a espositori e visitatori di effettuare un tampone per poter accedere a fiera. Per visitatori e buyer ci sarà l'obbligo della mascherina e di distanziamento sociale”. Poiché lo spazio di sicurezza previsto è di un metro quadro ciascuno, i padiglioni saranno dotati di un counter per limitare gli accessi. (segue) (Rem)