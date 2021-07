Imprese: Pazzali (Fondazione fiera), a Milano 30 eventi concentrati in quattro mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le Fiere saranno un po' più piccole – ha evidenziato il presidente di Fondazione fiera - ci sono quattro aree complicate a cui dovremo abdicare le aspettative di grosse provenienze e sono l'India, dove c'è una percentuale molto bassa di popolazione vaccinata, la Cina, dove c'è un'incertezza ancora sulla situazione sanitaria, tutto il Sudamerica che è ancora in una fase complicata della pandemia e anche la Russia dove non c'è una volontà dei russi di vaccinarsi”. “Fare delle previsioni oggi è ancora molto complicato – ha concluso Pazzali – perché aspettiamo ogni giorno dal Cts nuove normative e nuovi protocolli, quindi dovremo adattarci in maniera molto flessibile e veloce in funzione di quelle che saranno le restrizioni o le liberstorie che il Cts ci darà e, in funzione di questo, ci saà un'accelerazione o una piccola frenata dei visitatori” (Rem)