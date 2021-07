Vaccino: Foroni, trovare soluzione per volontari multati dal Comune di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dispiace vedere che non sia stato ancora trovato un accordo con il Comune di Milano per tutte le multe prese dai volontari della Protezione civile che accompagnavano in macchina i medici a vaccinare in casa i pazienti impossibilitati a muoversi: con le dosi scongelate e l’esigenza di arrivare in fretta, ai volontari sono state date multe per aver guidato nelle corsie preferenziali. Lo ha detto l’assessore alla Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, durante la conferenza stampa organizzata oggi per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale nella Regione. “Ora stiamo andando per vie legali, ma mi auguro che si possa trovare presto una soluzione”, ha detto. (Rem)