Sport: Morelli (Lega), con decreto Pa passo avanti verso Olimpiadi Milano-Cortina

- “L’approvazione al Senato del decreto-legge numero 80 del 2021 sulla pubblica amministrazione prevede una serie di interventi normativi che riguardano le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: il potenziamento dei poteri del Commissario straordinario, di imminente nomina, e l’ampliamento del perimetro operativo della società preposta alla realizzazione delle infrastrutture olimpiche, che avrà competenza anche rispetto alla progettazione degli impianti sportivi, garantendo così il miglior coordinamento possibile di tutti gli interventi necessari per l’evento europeo più importante dopo la tragedia del Covid”. Così il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili ed esponente della Lega, Alessandro Morelli, in merito al via libera del Senato al decreto-legge relativo al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Pnrr e all’efficienza della giustizia. “Grazie al fattivo contributo del Gruppo parlamentare della Lega, la disciplina sulle Olimpiadi invernali – continua Morelli – è stata resa più incisiva, stabilendo, in caso di ricorso, la prosecuzione senza interruzioni dell’iter di realizzazione degli interventi, in quanto trattasi di infrastrutture strategiche. Quest’ultima meritoria previsione ricalca quanto previsto dal decreto semplificazioni per le opere del Pnrr. Un’ulteriore conferma della ritrovata attenzione del Governo verso le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026”. (Com)