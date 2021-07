Cooperazione: Unhcr, gravi lacune in protezione persone in transito nel Sahel e nell'Africa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, che ricorre oggi, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) rileva come vi siano lacune potenzialmente letali nell'assistenza alle vittime di tratta e ad altre persone vulnerabili bisognose di protezione, lungo diverse rotte che attraversano il Sahel e l'Africa orientale. Migliaia di persone in fuga da persecuzioni, conflitti armati, violenze e povertà ogni anno subiscono abusi terribili nel corso del viaggio attraverso Sahel e Africa orientale per raggiungere l'Africa settentrionale, secondo il rapporto pubblicato da Unhcr e Mixed Migration Centre (Mmc) nel 2020. I sopravvissuti - afferma Unhcr in una nota - riferiscono di abusi sessuali e stupri, rapimenti a scopo d'estorsione, persone lasciate morire nel deserto, e oggetto di torture fisiche e psicologiche. Grazie al sostegno dei donatori, Unhcr e le organizzazioni partner hanno intensificato gli sforzi volti a individuare le persone bisognose e ad aiutarle a accedere alle procedure di asilo e ad altri meccanismi per mettersi in salvo. Eppure, un nuovo rapporto di mappatura redatto dall'Unhcr mostra come i servizi fondamentali per assicurare protezione alle persone vulnerabili in transito siano ancora tristemente insufficienti. (segue) (Res)