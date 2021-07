Cooperazione: Unhcr, gravi lacune in protezione persone in transito nel Sahel e nell'Africa orientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle persone in fuga resta in aree vicine alla propria terra di provenienza. Secondo statistiche raccolte dall'Unhcr su scala mondiale, il 73 per cento di queste resta nella regione di origine. Sono oltre 3 milioni i rifugiati e sfollati interni che cercano protezione nel solo Sahel. Tuttavia, l'assenza di servizi lungo le rotte percorse può innescare pericolose prosecuzioni dei viaggi. L'Unhcr chiede di profondere sforzi duraturi per far fronte alle cause alla radice delle migrazioni forzate. L'Agenzia, inoltre, rivolge un appello affinché sia ampliata l'offerta di canali d'ingresso sicuri e regolari a favore dei rifugiati, fondamentali per assicurare alternative percorribili rispetto al rischio di ricorrere alle reti del traffico e della tratta. "La collaborazione con le organizzazioni locali e con le comunità della diaspora è parimenti essenziale, dal momento che apportano le proprie conoscenze del territorio e spesso la capacità unica di instaurare rapporti di fiducia con sopravvissuti, autorità e comunità", ha aggiunto Cochetel. (Res)