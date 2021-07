Lombardia: Moratti, ai vertici mondiali su vaccinazioni grazie a scatto d’orgoglio che ha coinvolto tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia è ai vertici mondiali in termini di copertura vaccinale grazie all’impegno straordinario del suo personale medico e infermieristico, dei suoi volontari, e al senso civico dei cittadini: abbiamo raggiunto questo risultato grazie ad uno “scatto di orgoglio” che ha riguardato tutti. Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, durante la conferenza stampa organizzata oggi per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale nella Regione. “Ci troviamo praticamente in una ‘zona medaglia’, e mi auguro si possa continuare a scalare questa classifica mondiale: e lo possiamo fare grazie a un impegno che non verrà meno nemmeno ad agosto”, ha detto. (Rem)