Roma: Giuliano (Fd'I), fare chiarezza su vendita ad Amazon ex deposito Atac

- "E' molto grave quello che sta avvenendo sull'ex deposito Atac di piazza Ragusa ed a breve su quello di piazza Bainsizza e San Paolo. Lo stabile è stato acquistato all'asta da Amazon per 10,5 milioni di euro ma era valutato sopra i 14". Lo dichiara in una nota Fulvio Giuliano, dirigente Nazionale Fd'I. "Tra l'altro il colosso mondiale delle vendite a domicilio è stato l'unico a partecipare all'asta aggiudicandosi così un un gioiello del patrimonio della municipalizzata - aggiunge Giuliano -. La stessa Amazon avrebbe presentato una manifestazione di interesse anche per la struttura di Piazza Bainsizza e San Paolo. Il Comune di Roma faccia chiarezza su quanto accaduto e su quali siano i progetti per questi immobili".(Com)