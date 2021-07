Covid: Moratti, mettere in sicurezza ripresa autunnale, ci auguriamo nostro impegno sia raccolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta, che solo il mese scorso era al 10 per cento ed è arrivata oggi al 65, è molto più contagiosa e sta colpendo soprattutto i giovani per la loro maggiore mobilità e attitudine alla socializzazione. Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore regionale al Welfare, durante la conferenza stampa organizzata oggi per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale in Lombardia. “Ci auguriamo che l’impegno garantito dalla Regione sulla campagna vaccinale sia raccolto, in modo da arrivare a mettere in sicurezza anche la ripresa autunnale”, ha detto. (Rem)