Speciale scuola: Anip-Confindustria, per la riapertura sanificazione e igiene professionale sono irrinunciabili

- Le linee guida per la riapertura delle scuole che verranno presentate la prossima settimana alla conferenza Stato-Regioni dal ministero dell'Istruzione, meritano un ulteriore approfondimento soprattutto in ordine alle operazioni di igiene, pulizia e sanificazione. Lo dichiara il presidente di Anip-Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) Lorenzo Mattioli, secondo cui il testo che ricalca le indicazioni del Cts parla di pulizia 'accurata e ripetuta', mentre non viene ritenuto necessario che la sanificazione sia effettuata da ditte esterne. "In sostanza se può occupare il personale scolastico. Noi non vogliamo cavalcare paure, ma rimarchiamo una posizione di buon senso: la sanificazione è un insieme di procedure complesse a garanzia della lotta al covid, ed il personale scolastico dovrebbe occuparsi di altre importanti mansioni a garanzia della sicurezza delle strutture e delle persone. Al ministro Bianchi chiediamo di riconsiderare il piano e ribadiamo la nostra disponibilità a mettere in campo una task force (anche territoriale) che possa intervenire nei momenti più critici come quando si verifica un contagio", aggiunge. (Rin)