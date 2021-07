Speciale scuola: Costa, fare investimenti e potenziare trasporto scolastico, prossima settimana decisione con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i trasporti "è chiaro che dobbiamo prevedere degli investimenti, dobbiamo potenziare il servizio di trasporto scolastico, dobbiamo garantire l'accesso in sicurezza ai nostri ragazzi". Lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, ospite del programma "Non stop news" su Rtl 102.5. Attualmente "c'è un tavolo aperto con le regioni, nella prossima settimana verranno fatte delle scelte", ha aggiunto Costa. (Rin)