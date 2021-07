Speciale scuola: Sasso, no a obbligo vaccinale per docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossano Sasso, sottosegretario all'Istruzione, ha detto che non serve l'obbligo vaccinale per i docenti. "Con oltre il 90 per cento del personale docente e non docente che è vaccinato a cosa serve l’obbligo? Con 18 mesi di deprivazione culturale dei nostri ragazzi, che senso ha ipotizzare arrivare ad escludere dalla didattica in presenza bambini di 12 anni non vaccinati", ha dichiarato Sasso, su Radio Cusano Campus. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto che lui sulla scuola e sui vaccini vorrebbe iniziative forti, io invece vorrei che fossero prese iniziative serie", ha dichiarato Sasso, secondo cui sulla vaccinazione è giusto che decidano le famiglie. "Sono circondato da genitori che si sono vaccinati, ma che nutrono dei dubbi se inoculare o meno il vaccino ai loro figli, allora più che imporre bisognerebbe informare, accompagnare, promuovere i vaccini. Un conto è accelerare, promuovere la vaccinazione", sottolinea Sasso. (Rin)